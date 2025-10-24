13:30
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения

В ходе масштабного рейда «За рулем», проведенного 23 октября сотрудниками Управления патрульной службы милиции Бишкека, выявлен 61 водитель без водительских удостоверений.

Кроме того, в ходе рейда выявлены:

• 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
• 14 водителей, управлявших автомобилями с тонированными передними и боковыми стеклами без разрешения уполномоченного органа;
• 45 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, переходя проезжую часть в неположенных местах.

По итогам мероприятий на штрафную стоянку было водворено 359 автомобилей за различные виды нарушений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348402/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке кроссовер заехал на газон на кольце у 4-й горбольницы
Обрушение моста в Нарыне: милиция нашла тело водителя упавшего в реку грузовика
Милиция установила личности женщин, напавших на водителя пассажирского автобуса
В селе Садовом KIA врезалась в отбойник. Водитель скончался на месте
Цифровизацию здравоохранения и защиту прав медиков обсудили эксперты СНГ
Угрожавший женщине дубинкой водитель задержан, а ее муж оштрафован
Милиция ищет водителя, который матерился и угрожал женщине дубинкой в Бишкеке
В Бишкеке водитель матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге
Водитель Hyundai погиб после столкновения с фурой в Ошской области
С тонировкой и без прав. В Бишкеке водителя оштрафовали на 21 тысячу сомов
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке поймали уличных грабителей&nbsp;&mdash; среди них был подросток В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:29
Коллекционные карточки Pokémon продаются за $441 тысячу Коллекционные карточки Pokémon продаются за $441 тысячу...
13:28
Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты