В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения

В ходе масштабного рейда «За рулем», проведенного 23 октября сотрудниками Управления патрульной службы милиции Бишкека, выявлен 61 водитель без водительских удостоверений.

Кроме того, в ходе рейда выявлены:

• 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

• 14 водителей, управлявших автомобилями с тонированными передними и боковыми стеклами без разрешения уполномоченного органа;

• 45 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, переходя проезжую часть в неположенных местах.

По итогам мероприятий на штрафную стоянку было водворено 359 автомобилей за различные виды нарушений.