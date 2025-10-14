17:09
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Происшествия

В Чуйской области браконьеры оштрафованы за незаконную охоту

В октябре инспекторы отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора провели рейдовые мероприятия на территории Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что в ходе проверок были выявлены факты незаконной охоты. В отношении девятерых нарушителей составлены протоколы по статье 263 «Нарушение правил охоты». Каждому назначен штраф в размере 12 тысяч 500 сомов, общая сумма штрафов составила 112 тысяч 500 сомов. Дополнительно предъявлен иск на 11 тысяч сомов за нанесенный ущерб окружающей среде.

Служба экологического и технического надзора продолжает борьбу с браконьерством и усиливает контроль за соблюдением природоохранного законодательства, чтобы сохранить экологический баланс и биологическое разнообразие страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347162/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Жители Нарынской области оштрафованы за отстрел горных коз
В Нарынской области задержаны браконьеры за незаконную охоту на горного козла
Браконьера с 600 метрами сетей поймали на Иссык-Куле
На озере Сон-Куль у браконьеров изъяли оружие и километры рыболовных сетей
В Кара-Кульдже прошел рейд: изъято незаконное оружие и оштрафованы браконьеры
Подозреваемых в браконьерстве задержали на Иссык-Куле
Жители Тонского района пообещали прекратить незаконную ловлю рыбы и отдали лодки
В Иссык-Кульской области продолжается борьба с браконьерством
Браконьеры попались в «сети закона» на Иссык-Куле
Популярные новости
Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по&nbsp;подозрению в&nbsp;вымогательстве Экс-замглавы аппарата Жогорку Кенеша задержан по подозрению в вымогательстве
В&nbsp;Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки В Сокулукском районе задержана женщина. Продавала чужие земельные участки
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 67-летний Ким Джонг Кын
По&nbsp;наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в&nbsp;крупном мошенничестве По наводке Нурлана Мотуева задержан подозреваемый в крупном мошенничестве
Бизнес
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
14 октября, вторник
16:56
За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя За неделю в Кыргызстане задержали 244 пьяных водителя
16:48
В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
16:41
В Чуйской области браконьеры оштрафованы за незаконную охоту
16:15
В новом штабе ГКНБ состоялась встреча ветеранов органов нацбезопасности
16:13
Глава Минздрава заверяет, что коррупции на уровне ведомства больше нет