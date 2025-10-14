В Чуйской области браконьеры оштрафованы за незаконную охоту

В октябре инспекторы отдела контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора провели рейдовые мероприятия на территории Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что в ходе проверок были выявлены факты незаконной охоты. В отношении девятерых нарушителей составлены протоколы по статье 263 «Нарушение правил охоты». Каждому назначен штраф в размере 12 тысяч 500 сомов, общая сумма штрафов составила 112 тысяч 500 сомов. Дополнительно предъявлен иск на 11 тысяч сомов за нанесенный ущерб окружающей среде.

Служба экологического и технического надзора продолжает борьбу с браконьерством и усиливает контроль за соблюдением природоохранного законодательства, чтобы сохранить экологический баланс и биологическое разнообразие страны.



