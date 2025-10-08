09:01
Происшествия

В ходе рейда «Бандит» в Кара-Суйском районе в милицию доставили 44 человека

В ходе рейда «Бандит» в Кара-Суйском районе в милицию доставили 44 человека. По данным правоохранительных органов, проведено оперативно-профилактическое мероприятие с целью выявления и пресечения противоправных действий членов организованных преступных групп.

Фото — скриншот с видеозаписи

Отмечается, что с гражданами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, провели профилактические беседы. Среди доставленных девять человек — участники ОПГ.

В случае продолжения преступной деятельности или попыток вовлечения молодежи в незаконные действия будут применены строгие меры в соответствии с законом, предупредили их.
