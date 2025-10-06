22:26
Происшествия

Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты

От землетрясения, магнитудой 6, которое произошло сегодня в 2.28, пострадали жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, стены школы, детского сада, ФАПа и трех жилых домов в селе Башкы-Терек покрылись мелкими трещинами.

«Такая же ситуация в селах Курулуш и Чакмак-Суу Джалал-Абадской области, в селах Шекер и Семетей Таласской области. Всего пострадали 6 жилых домов, детский сад, 4 школы и 2 здания ФАПа. На местах работают сотрудники гражданской обороны», — говорится в сообщении.
