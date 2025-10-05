На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 5 октября в 5.03.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в горах Заалайского хребта, в 30 километрах к юго-западу от села Бор-Дебе, в 38 километрах к юго-востоку от села Сары-Могол, в 40 километрах к юго-востоку от села Талды-Суу, в 45 километрах к юго-востоку от села Ачык-Суу.

Интенсивность землетрясения составила в селе Бор-Дебе — 3 балла, в селах Сары-Могол, Талды-Суу, Ачык-Суу — 2,5 балла.