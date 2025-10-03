В октябре начнется рассмотрение дела экс-главы «Кыргызиндустрии» в суде

Суд начнет рассматривать дело в отношении бывшего президента ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасула Абдураимова.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе Бишкекского городского суда, дело будет рассматривать Ленинский районный суд. Первое заседание назначено на 10 октября.

Ранее родственники Жарасула Абдураимова сообщили, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии с диагнозом рак печени 4-й стадии.

В суде пока не уточнили, когда была изменена мера пресечения в отношении Жарасула Абдураимова, избранная после ареста.

О задержании бывшего президента ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасула Абдураимова и его заместителя Госкомитет национальной безопасности сообщил 25 января 2025 года. За день до этого стало известно о его увольнении с поста главы «Кыргызиндустрии».

Отмечалось, что по итогам комплексной проверки «Кыргызиндустрии», проведенной Генеральной прокуратурой, было возбуждено дело по факту коррупции. По данным ведомства, в 2022-2024 годах предприятию из бюджета республики выделили более 2,3 миллиарда сомов, а должностные лица предприятия создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате этих средств через дочерние компании.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.