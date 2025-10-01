16:51
Происшествия

Брали до 90 тысяч сомов. Раскрыта коррупционная схема при наборе в армию

Выявлена коррупционная схема в Министерстве обороны при призыве граждан на контрактную военную службу. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото Раскрыты факты поборов в армии при контрактном наборе

По его данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки, установлено, что командир одной из войсковых частей МО КР Б.М.С., вступив в преступный сговор с военнослужащей войсковой части ВВ МВД М.А.Ж., систематически получал взятку от граждан от 70 тысяч до 90 тысяч сомов за призыв на действительную военную службу.

Проверкой установлено, что отмеченные должностные лица требовали денежные средства до зачисления на военную службу.

Согласно решению Ленинского районного суда Бишкека, Б.М.С. на период расследования уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Установлены и другие участники коррупционной схемы, в отношении которых проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.
