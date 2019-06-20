Финпол задержал разыскиваемого злостного неплательщика налогов

В Таласской области задержан злостный неплательщик налогов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, Р.Тажибаев за денежное вознаграждение оформлял на себя импорт чужих товаров народного потребления (мука, корм, лес и различные строительные материалы). Товары ввозились на территорию Кыргызстана из Казахстана крупными партиями. При этом мужчина не представлял налоговую отчетность, уклонялся от уплаты налогов. Всего он не доплатил государству налогов на 4 миллиона 255 тысяч 382 сома.

«В сентябре 2017 года с учетом того, что подозреваемый стал умышленно скрываться от следствия, Таласский городской суд вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ИВС УВД региона. Мужчину задержали на днях в селе Май Манасского района Таласской области. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста в ИВС УВД сроком на один месяц. Сейчас в ходе досудебного производства проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба государственному бюджету», — подчеркнули в ГСБЭП.