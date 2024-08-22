Более 5,6 миллиарда сомов сокрытых налогов собрала ГНС за семь месяцев

Налоговая служба за январь — июль 2024 года по результатам проверок дополнительно начислила в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов на сумму 5 миллиардов 685,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в том числе при камеральных проверках установлены налоговые нарушения на 3 миллиарда 656,9 миллиона сомов, выездных — 2 миллиарда 28,8 миллиона.

В пресс-службе подчеркнули, что по результатам совместных с правоохранительными органами проверок Налоговая служба дополнительно начислила в бюджет 462,7 миллиона сомов.