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Экономика

Более 5,6 миллиарда сомов сокрытых налогов собрала ГНС за семь месяцев

Налоговая служба за январь — июль 2024 года по результатам проверок дополнительно начислила в бюджет заниженные (сокрытые) суммы налогов на сумму 5 миллиардов 685,2 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в том числе при камеральных проверках установлены налоговые нарушения на 3 миллиарда 656,9 миллиона сомов, выездных — 2 миллиарда 28,8 миллиона.

В пресс-службе подчеркнули, что по результатам совместных с правоохранительными органами проверок Налоговая служба дополнительно начислила в бюджет 462,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302789/
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