Цифра дня. 8 миллиардов сомов налогов скрыто из-за теневой экономики

Наблюдается рост теневой экономики, где расчетное сокрытие налогов составляет сумму свыше 8 миллиардов сомов. К таким выводам пришли в Счетной палате, изучив деятельность Государственной налоговой службы в 2019 году.

По мнению аудита, имеются резервы поступлений в доход бюджета до 8 миллиардов сомов. Есть и риски неуплаты налога на движимое имущество — транспортные средства в количестве более 440 тысяч единиц, которые числятся в базе Государственной регистрационной службы свыше 35 лет и, возможно, подлежат снятию с учета. Отмечается, что при росте относительно 2018 года количества транспортных средств наблюдается неоправданное снижение поступлений НДС и акцизного налога на нефтепродукты.