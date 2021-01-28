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Экономика

Цифра дня. 8 миллиардов сомов налогов скрыто из-за теневой экономики

Наблюдается рост теневой экономики, где расчетное сокрытие налогов составляет сумму свыше 8 миллиардов сомов. К таким выводам пришли в Счетной палате, изучив деятельность Государственной налоговой службы в 2019 году.

По мнению аудита, имеются резервы поступлений в доход бюджета до 8 миллиардов сомов. Есть и риски неуплаты налога на движимое имущество — транспортные средства в количестве более 440 тысяч единиц, которые числятся в базе Государственной регистрационной службы свыше 35 лет и, возможно, подлежат снятию с учета. Отмечается, что при росте относительно 2018 года количества транспортных средств наблюдается неоправданное снижение поступлений НДС и акцизного налога на нефтепродукты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181550/
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