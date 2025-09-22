16:26
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Происшествия

В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД

С 15 по 21 сентября 2025 года в Кыргызстане зафиксировано 22 тысячи 692 факта нарушений Правил дорожного движения. Данные носят предварительный характер, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД. 

МВД
Фото МВД. В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД

Среди нарушений: управление транспортом без документов — 1 тысяча 379 случаев, в нетрезвом виде — 255, незаконная тонировка стекол — 146, нарушения с участием пешеходов — 655, эксплуатация неисправных машин — 3 тысячи 546. Зафиксировано также 3 тысячи 633 превышения скорости, 17 фактов автохулиганства и 7 случаев управления автомобилем с поддельными номерами. Остальные 10 тысяч 502 нарушения относятся к другим категориям.

За неделю на штрафстоянки были помещены 2 тысячи 552 автомобиля.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344389/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Пьяный милиционер в Бишкеке попался на видео и был уволен из органов
В Бишкеке сотрудник МВД нарушил ПДД и обматерил водителя
В Бишкеке сотрудник МВД попался на видео, нарушая правила и двигаясь по встречке
До конца года в Кыргызстане заработают все камеры фиксации нарушений ПДД
В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки
Две жительницы Кара-Суу задержаны за подделку документов и оформление кредитов
Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери
Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
Факт незаконного содержания редких животных выявили в&nbsp;Кеминском районе Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе
В&nbsp;бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее&nbsp;задержали В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
Бишкекчанка выдумала Кылычбека, с&nbsp;помощью которого вымогала 100 тысяч сомов Бишкекчанка выдумала Кылычбека, с помощью которого вымогала 100 тысяч сомов
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
22 сентября, понедельник
16:21
Обещал альтернативную службу. Военного из Кара-Суу задержали за мошенничество Обещал альтернативную службу. Военного из Кара-Суу заде...
16:21
Правозащитники просят президента наложить вето на закон о ликвидации НЦПП
16:19
В Баткенской области государству вернули имущественный комплекс ЗАО «Манас»
16:09
На ТЭЦ Бишкека поступит 200 тысяч тонн угля из Казахстана
15:51
В Бишкеке запустили временный автобусный маршрут до Токмака