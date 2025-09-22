С 15 по 21 сентября 2025 года в Кыргызстане зафиксировано 22 тысячи 692 факта нарушений Правил дорожного движения. Данные носят предварительный характер, сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

Фото МВД. В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД

Среди нарушений: управление транспортом без документов — 1 тысяча 379 случаев, в нетрезвом виде — 255, незаконная тонировка стекол — 146, нарушения с участием пешеходов — 655, эксплуатация неисправных машин — 3 тысячи 546. Зафиксировано также 3 тысячи 633 превышения скорости, 17 фактов автохулиганства и 7 случаев управления автомобилем с поддельными номерами. Остальные 10 тысяч 502 нарушения относятся к другим категориям.

За неделю на штрафстоянки были помещены 2 тысячи 552 автомобиля.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника.