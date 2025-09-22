10:10
Происшествия

В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение

В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 22 сентября в 8.04. Очаг землетрясения располагался на территории КР в 5 километрах северо-западу от села Котормо, в 6 километрах северо-востоку от села Тамаша, в 7 километрах к северо-западу от села Майдан, в 13 километрах юго-востоку от города Кадамджая.

Интенсивность землетрясения составила в селах Котормо, Майдан, Тамаша — 3 балла, в городе Кадамджае — около 3 баллов.

Отметим, за последние сутки это второе землетрясение. Вчера в 23.41 подземные толчки зафиксировали в Баткенской области.
