В Сокулуке задержан заместитель акима по делу о коррупции

В Чуйской области выявлена масштабная коррупционная схема с участием крупных землевладельцев и чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным следствия, с 2012 года более 200 гектаров сельскохозяйственных земель незаконно переводились под индивидуальное жилищное строительство и продавались гражданам. В отдельных случаях один и тот же участок реализовывался нескольким людям, в результате чего они оставались без денег и без земли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Ранее были задержаны пять крупных землевладельцев.

16 сентября в рамках расследования по подозрению в причастности к схеме задержан и помещен в изолятор временного содержания заместитель акима Сокулукского района С.Р.

В настоящее время проверяется возможная причастность к делу других должностных лиц и граждан.