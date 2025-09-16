10:14
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Происшествия

Израиль начал наземную операцию по оккупации Газы

Израиль начал наступление на город Газа, сообщает издание Axios. Уточняется, что израильская армия в ночь на вторник после нескольких недель бомбардировки и авиаударов начала наступление на город Газа.

Газета Jerusalem Post пишет, что «может подтвердить» сообщения о начавшемся наступлении и что израильские танки вошли в центр города.

«Аль-Джазира» информирует, что ЦАХАЛ интенсифицировал удары по Газе.

Решение занять город Газа правительство Израиля приняло в начале августа. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в Газе расположены важные опорные пункты группировки ХАМАС, которую он пообещал уничтожить.

Объявив о намерении занять город Газа, Тель-Авив призвал живущих в городе эвакуироваться. Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.

Вчера израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу, после этого в город вошли израильские танки.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343641/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
Совет безопасности ООН осудил ракетный удар Израиля по Дохе (Катар)
Израиль начал новую войну?
Израиль призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную атаку
Действия Израиля в секторе Газа соответствуют критериям геноцида — IAGS
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
Армия обороны Израиля начала захват Газы
В Израиле одобрили проект по строительству поселений на Западном берегу Иордана
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
Крах империи &laquo;Аю&raquo;: ГКНБ отобрал у&nbsp;Абдыкеримова имущество на&nbsp;10&nbsp;миллиардов сомов Крах империи «Аю»: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
10:02
В Бишкеке после ремонта улицы Льва Толстого первые дожди превратили ее в реку В Бишкеке после ремонта улицы Льва Толстого первые дожд...
10:00
Экономика Кыргызстана немного притормозила, но все равно растет быстро
09:59
Впервые с весны Нацбанк Кыргызстана провел валютную интервенцию
09:43
Израиль начал наземную операцию по оккупации Газы
09:38
Кабмин уточнил задачи и филиалы дирекции по управлению госимуществом