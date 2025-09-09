09:50
Израиль призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную атаку

Биньямин Нетаньяху призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию. Обращение опубликовано на канале премьер-министра Израиля в YouTube.

Он напомнил, что за последние дни израильские силы снесли 50 высоток, которые использовало палестинское движение ХАМАС.

«Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции — наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газа. Я говорю жителям Газы: воспользуйтесь этой возможностью и слушайте меня внимательно, вас предупредили, уходите оттуда», — сказал Беньямин Нетаньяху, выступая в штабе ВВС.

Вчера министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил разрушить Газу, если ХАМАС не сложит оружие.

Эмиратский телеканал Al Hadath сообщил, что президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников и передать тела погибших пленников в течение 48 часов с начала действия соглашения о прекращении огня. По данным его источников, предложение включает в себя также «личные гарантии» того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в анклаве начнутся сразу же после вступления сделки в силу. Перемирие в Газе будет действовать 60 дней и может быть продлено при необходимости.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.

Международная ассоциация исследователей геноцида (International Association of Genocide Scholars, IAGS) — американская международная неправительственная организация, целью которой является исследовать природу, причины и последствия геноцида и меры его предотвращения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342719/
