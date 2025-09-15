Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ

В Кыргызстане задержали сотрудников правоохранительных органов, которые, прикрываясь именем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и обещая оказать содействие в освобождении от уголовной ответственности гражданина КР Ч.Б., получили от него $400 тысяч. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Военная прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки в особо крупном размере» УК КР.

Как отмечается, еще 24 июля 2025 года в ходе следствия по уголовному делу задержан гражданин КР С.А., которому предъявили обвинение в соучастии в вымогательстве и получении взятки.

Кроме того, по результатам следственно-оперативных мероприятий установлена причастность бывшего сотрудника ГКНБ А.Э., который при возврате денежных средств в размере $130 тысяч был также задержан.







В отношении обвиняемых Первомайский районный суд Бишкека применил меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и других участников преступной группы.