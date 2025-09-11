Чиновники подозреваются в незаконной передаче земли в Бишкеке

Прокуратура Свердловского района Бишкека возбудила уголовное дело по факту незаконной регистрации земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По ее данным, должностные лица бишкекского филиала ГУ «Кадастр» незаконно оформили и выдали гражданам госакт о праве собственности на участок площадью 0,97 гектара на улице Бельской без необходимых правоустанавливающих документов. Земля раньше принадлежала заводу «Красный строитель».
По факту надзорный орган возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ведется следствие.