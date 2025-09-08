Почти 300 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю

За неделю, с 1 по 7 сентября 2025 года, в Кыргызстана выявили 23 тысячи 788 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, среди нарушений:

управление транспортом без документов — 1 тысяча 504;

управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 295;

незаконная тонировка стекол транспортных средств — 182;

нарушение Правил дорожного движения с участием пешеходов — 1 тысяча 755;

нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 298;

лихачество — 36;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 559;

управление транспортом с поддельным номерным знаком — 3;

прочие нарушений Правил дорожного движения — 14 тысяч 633;

За неделю 2 тысячи 774 транспортных средства временно остановлены на парковке за различные нарушения Правил дорожного движения.