Почти 300 пьяных водителей поймали в Кыргызстане за неделю

За неделю, с 1 по 7 сентября 2025 года, в Кыргызстана выявили 23 тысячи 788 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.
По ее данным, среди нарушений:
-
управление транспортом без документов — 1 тысяча 504;
-
управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 295;
-
незаконная тонировка стекол транспортных средств — 182;
-
нарушение Правил дорожного движения с участием пешеходов — 1 тысяча 755;
-
нарушение правил эксплуатации транспортных средств — 4 тысячи 298;
-
лихачество — 36;
-
превышение установленной скорости — 3 тысячи 559;
-
управление транспортом с поддельным номерным знаком — 3;
-
прочие нарушений Правил дорожного движения — 14 тысяч 633;
За неделю 2 тысячи 774 транспортных средства временно остановлены на парковке за различные нарушения Правил дорожного движения.