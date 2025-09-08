В Нарыне арестовали технику компании «Бета групп»

Техника, завод и имущество компании «Бета групп» арестованы по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба Нарынского УВД.

Как уточняется, на капитальном строительстве дорог имени Шералиева и Ленина в Нарыне рабочие вовремя не получали заработную плату. В милицию поступило 15 заявлений от пострадавших. Для возмещения ущерба следственная служба Нарынского УВД приняла решение об аресте имущества и техники компании.

Сейчас расследуются действия генерального директора «Бета групп» Т.Б. и сотрудников бухгалтерии. Кроме того, Министерство транспорта и коммуникаций расторгло договор с подрядчиком. Комиссия с участием представителей обеих сторон проводит приемку ранее выполненных работ.

Установлено, что гражданин З.М., доставленный на допрос, не имеет долговых обязательств перед компанией.

В пресс-службе подчеркнули: если компания не сможет выплатить заработную плату, задолженность погасят за счет арестованного имущества в рамках судебного решения.

Напомним, 31 августа по делу о незаконных действиях при строительстве дорог были задержаны четыре человека.