Происшествия

Изнасилование несовершеннолетней: адвокаты подозреваются в мошенничестве

Государственный комитет нацбезопасности задержал адвокатов М.И.Х. и С.Ж.Х. в Оше. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что адвокаты были задержаны при возврате 220 тысяч сомов гражданину, который заявил на них по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК КР.


Согласно материалам уголовного дела, адвокаты вымогали 270 тысяч сомов, обещая помочь переквалифицировать статью по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней на менее тяжкую.

«Адвокаты обещали оказать содействие обвиняемому Ш.Ж., однако, фактически не предприняли никаких мер для изменения квалификации преступления и мошенническим путем завладели денежными средствами», — сообщили в ГКНБ.

На основании решения Ошского городского суда один адвокат в СИЗО, другой — в ИВС.
