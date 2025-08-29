В Кара-Жыгаче незаконно приватизировали более 3 гектаров сельхозземли

На баланс государства возвращен земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в селе Кара-Жыгач Октябрьского района столицы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Земля расположена на территории, присоединенной в рамках административно-территориальной реформы в состав столицы. Спецслужбами установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,6 гектара, расположенного в контуре 544 и 545 села Кара-Жыгач на пересечении улиц Анкара и Достоевкого.

По результатам проведенной работы участок возвращен в государственную собственность. Было возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. ГКНБ продолжаются мероприятия по возврату на баланс государства незаконно приватизированных объектов недвижимости.