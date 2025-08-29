11:33
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Происшествия

В Кара-Жыгаче незаконно приватизировали более 3 гектаров сельхозземли

На баланс государства возвращен земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в селе Кара-Жыгач Октябрьского района столицы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Земля расположена на территории, присоединенной в рамках административно-территориальной реформы в состав столицы. Спецслужбами установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 3,6 гектара, расположенного в контуре 544 и 545 села Кара-Жыгач на пересечении улиц Анкара и Достоевкого.

По результатам проведенной работы участок возвращен в государственную собственность. Было возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. ГКНБ продолжаются мероприятия по возврату на баланс государства незаконно приватизированных объектов недвижимости.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341407/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
Брат экс-депутата вернул государству здание с участком в 300 квадратных метров
Канал незаконной миграции: задержан бывший помощник директора аэропорта Оша
В Джети-Огузском районе трансформировали земли под агропромышленный комплекс
В Оше наркоборец задержан при получении взятки
Первые курсанты Академии ГКНБ КР приняли воинскую присягу
Кабмин перевел участок в Бишкеке под строительство здания Пограничной службы
ГКНБ предотвратил незаконную трансформацию более 100 гектаров земли в Узгене
На Иссык-Куле государству возвращены земли бывшего плодсовхоза
Более тысячи гектаров земли возвращены государству в Жайылском районе
В Нарынской области участок бывшей ТЭЦ передан государству
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести Застрявшая на пике Победы. Наталья Наговицина признана пропавшей без вести
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. К&nbsp;местонахождению Натальи Наговициной направят дрон Застрявшая на пике Победы. К местонахождению Натальи Наговициной направят дрон
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму Застрявшая на пике Победы. Сын Натальи Наговициной просит спасти маму
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
11:27
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в ...
11:26
Сфера культуры должна пройти полную реформу — спикер Нурланбек Тургунбек уулу
11:22
Ош: Ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
11:20
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
11:16
В Бишкеке построено новое здание спортивной школы тяжелой атлетики