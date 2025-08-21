14:50
Происшествия

В Бишкеке сгорел склад с ягодами на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Сегодня в Октябрьском районе в Бишкеке, по предварительным данным, на улице Ынтымак в селе Кок-Жар сгорел склад с ягодами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Для тушения пожара в 11.55 привлекли один боевой расчет пожарно-спасательного отделения № 7 Октябрьского района, в 12.15 – еще один расчет из отделения № 5, а в 12.24 – третий. Всего было задействовали три подразделения.

Дополнительно для тушения направили дежурную оперативную службу управления МЧС по городу Бишкеку и два водовоза от мэрии.

По предварительным данным, частный склад готовой продукции был построен из сэндвич-панелей. Внутри находились деревянные и пластиковые ящики для фруктов, а также малина, клубника и другие ягоды. Общая площадь возгорания составила примерно 1,5 тысячи квадратных метров.

Причина пожара уточняется.
