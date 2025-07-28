В Бишкеке администратор кафе обвинила клиентов в избиении. Инцидент произошел 25 июля примерно в 00.10 у одного из кафе в жилмассиве «Арча-Бешик». По словам администратора заведения, клиенты оплатили счет, но отказались платить за обслуживание.

Как рассказывает пострадавшая, когда клиенты (мужчина со своей супругой и ребенком) вышли из заведения, сели в свое авто и попытались уехать, она встала перед машиной. Ее задели передней частью машины, после чего из авто вышла женщина, начала толкать администратора и дергать ей волосы. Девушка добавила, что посетители заведения уехали, не дождавшись милиции.

В УВД Ленинского района рассказали 24.kg, что данный факт зарегистрирован в ЖУИ. Ведется необходимая доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.