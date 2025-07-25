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Происшествия

В Таласской области задержан сбежавший в 2006 году заключенный

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности совместно с Пограничной службой задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске с 2006 года. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Таласской области задержан сбежавший в 2006 году заключенный иностранец

По данным ведомства, задержанный — ранее судимый гражданин К.М.Д. — в 2006-м совершил побег из исправительного учреждения № 8. С тех пор он числился в розыске.

Спецоперация по задержанию прошла в момент незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан. Как отмечает ГКНБ, мужчина пытался скрыться.

В настоящее время К.М.Д. водворен в изолятор временного содержания Таласа. Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к деятельности организованных преступных группировок на территории КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337521/
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