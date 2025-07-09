В Бишкеке санврач задержан по подозрению в системном вымогательстве

Задержан санитарный врач ЦГСЭН по Бишкеку С.Д.А. Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, он подозревается в организации незаконной схемы по систематическим поборам.

По данным ведомства, санврач получал взятки за положительное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, которое необходимо для дальнейшего разрешения Бишкекглавархитектуры.

Отмечается, что в ходе обыска у санврача изъяли 25 тысяч сомов, а в его автомобиле нашли 55 тысяч сомов, происхождение которых он не смог объяснить.









Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц из числа работников ЦГСЭН, причастных к преступлению.

В ГКНБ добавили, что будут проверены и выданные санврачом разрешительные документы, в случае выявления нарушений они будут аннулированы.