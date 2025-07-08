Ночные рейды по безопасности дорожного движения и тишине продолжаются в Бишкеке

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения и Управления патрульной службы милиции продолжают масштабные ночные рейды в Бишкеке. Мероприятия нацелены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и Закона КР «О тишине», сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, за прошедшую ночь в Бишкеке выявили следующие нарушения:

7 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

зафиксировано 12 случаев незаконной тонировки;

обнаружено 23 транспортных средства с прямоточной выхлопной системой;

выявлено 18 мотоциклов с прямоточной выхлопной системой;

общее количество составленных протоколов за ночь составило 832.

Что такое прямоток? Прямоток — это тип выхлопной системы автомобиля или мотоцикла, которая не имеет элементов для подавления шума. Использование таких систем приводит к значительному повышению уровня шума и нарушает установленные технические нормы.

МВД напоминает, что обеспечение безопасности граждан на дорогах является приоритетным направлением работы правоохранительных органов. Ведомство призывает всех водителей строго соблюдать требования законодательства. Отмечается, что подобные рейдовые мероприятия будут проводить постоянно.