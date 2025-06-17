ГКНБ выявил нарушения требований, установленных законодательством Кыргызстана, при приватизации гостиницы «Ак-Сай» в городе Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, распоряжением президента КР в 1996 году гостиницу передали на баланс Республиканской ассоциации свободных фермеров и сельских предпринимателей «Дыйкан-Ордо». А в 2004 году мэрия Бишкека во временное пользование сроком на 49 лет предоставила прилегающую территорию площадью 0,325 гектара.





Сейчас на месте гостиницы ведется строительство многоэтажного жилого дома.

По заключению независимой экспертизы размер ущерба государству составляет 170 миллионов 554 тысячи сомов.

В итоге дольщики строящегося многоэтажного жилого дома признали нарушения в процедуре приватизации земельного участка и в качестве возмещения добровольно передали 9 квартир и коммерческое помещение площадью 300 квадратных метров в строящемся жилом доме.