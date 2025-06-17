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Гостиницу «Ак-Сай» незаконно приватизировали, ущерб — 170 миллионов сомов

Фото Дом на месте гостиницы «Ак-Сай»

ГКНБ выявил нарушения требований, установленных законодательством Кыргызстана, при приватизации гостиницы «Ак-Сай» в городе Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, распоряжением президента КР в 1996 году гостиницу передали на баланс Республиканской ассоциации свободных фермеров и сельских предпринимателей «Дыйкан-Ордо». А в 2004 году мэрия Бишкека во временное пользование сроком на 49 лет предоставила прилегающую территорию площадью 0,325 гектара.

Однако в 2005 году бывший председатель правления Республиканской ассоциации «Дыйкан-Ордо» И.Р.А., превышая свои полномочия и в нарушение установленного порядка, продал гостиницу «Ак-Сай» с территорией гражданину КР за 1 миллион сомов.

Сейчас на месте гостиницы ведется строительство многоэтажного жилого дома.

По заключению независимой экспертизы размер ущерба государству составляет 170 миллионов 554 тысячи сомов.

В итоге дольщики строящегося многоэтажного жилого дома признали нарушения в процедуре приватизации земельного участка и в качестве возмещения добровольно передали 9 квартир и коммерческое помещение площадью 300 квадратных метров в строящемся жилом доме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333017/
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