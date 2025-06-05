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Происшествия

В Бишкеке водитель матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге

Инцидент произошел 3 июня примерно в 20.45 на пересечении улиц Ахунбаева и Баха. По словам женщины, она поворачивала с Ахунбаева на Баха в северном направлении, перед ней на повороте стоял внедорожник, которому она просигналила, потому что он не выезжал на поворот. В ответ на сигнал водитель начал кричать и материть ее. 



Женщина рассказала, что на пересечении улиц Баха и Гагарина мужчина догнал ее, подрезал и вышел из авто, угрожая телескопической дубинкой.

«Я побоялась, что он может ударить меня и не вышла из машины. Он материл меня и грозился дубинкой»

пострадавшая

 Далее, мешая другим водителям и женщине, он чуть не спровоцировал ДТП, после чего уехал. 

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Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331687/
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