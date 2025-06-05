В Бишкеке водитель матерился и угрожал дубинкой женщине на дороге

Инцидент произошел 3 июня примерно в 20.45 на пересечении улиц Ахунбаева и Баха. По словам женщины, она поворачивала с Ахунбаева на Баха в северном направлении, перед ней на повороте стоял внедорожник, которому она просигналила, потому что он не выезжал на поворот. В ответ на сигнал водитель начал кричать и материть ее.

Женщина рассказала, что на пересечении улиц Баха и Гагарина мужчина догнал ее, подрезал и вышел из авто, угрожая телескопической дубинкой.

«Я побоялась, что он может ударить меня и не вышла из машины. Он материл меня и грозился дубинкой» пострадавшая

Далее, мешая другим водителям и женщине, он чуть не спровоцировал ДТП, после чего уехал.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.