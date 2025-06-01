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Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение: где ощущались подземные толчки

В Кыргызстане произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы сегодня ночью — 1 июня в 01.00. Очаг землетрясения располагался на территории КР — в 5 километрах к югу от села Тамга, 6 километрах к юго-западу от села Барскоон, 11 километрах к юго-востоку от села Тосор, 32 километрах к юго-востоку от поселка городского типа Каджи-Сай.

Интенсивность землетрясения составила в селах Тамга и Барскоон 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331136/
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