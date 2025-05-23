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Происшествия

При получении взятки задержан глава МТУ столичной мэрии

В Бишкеке чекисты задержали начальника одного из столичных МТУ. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. 

«Установлено, что начальник одного из МТУ мэрии столицы К.Э.А. требовал 20 тысяч сомов у потерпевшего за организацию положительного ответа при согласовании вопроса расширения ранее арендуемого земельного участка с изменением функционального назначения, находящегося на территории города», — говорится в сообщении.

Чиновника задержали 20 мая при получении 20 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело. К.Э.А. водворили в СИЗО. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330118/
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