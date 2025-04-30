23:31
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Происшествия

Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти почти 200 морских черепах

Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти почти 200 морских черепах. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Ошское региональное управление Службы экологического и технического надзора при Минприроды.

По его данным, пресечена попытка незаконного перемещения природных ресурсов через пункт пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе.

«Гражданин Узбекистана Г.Б. пытался незаконно вывезти из Кыргызстана 197 живых мелких морских черепах. Нарушитель задержан сотрудниками Пограничной службы, а черепахи вместе с нарушителем переданы Ошскому региональному управлению Службы экологического и технического контроля. На Г.Б. наложен административный штраф в 20 тысяч сомов. Черепахи временно переданы в зоопарк частного предпринимателя в парке отдыха имени Навои города Оша», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/328036/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Черепаха взяла штурмом метровый забор
В Техасе спасли огромного сома, подавившегося черепахой
На выставку Микеланджело в Нью-Йорке пришел его тезка из черепашек-ниндзя
В США из-за аномальных холодов начался «игуанопад»
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке милиция нашла одного из&nbsp;пропавших мальчиков В Бишкеке милиция нашла одного из пропавших мальчиков
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
22:29
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти почти 200 морских черепах Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти...
22:04
По жалобе. Минздрав прокомментировал закрытие центров гемодиализа
21:43
Telegram-бот для записи детей в первый класс запустили в Кыргызстане
21:37
Бывший депутат ЖК Султанбай Айжигитов и его супруга под домашним арестом
21:25
Нет читателей. Неэффективные сельские библиотеки в Кыргызстане ликвидируют