Из Кыргызстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти почти 200 морских черепах. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Ошское региональное управление Службы экологического и технического надзора при Минприроды.

По его данным, пресечена попытка незаконного перемещения природных ресурсов через пункт пропуска «Достук» на кыргызско-узбекской границе.

«Гражданин Узбекистана Г.Б. пытался незаконно вывезти из Кыргызстана 197 живых мелких морских черепах. Нарушитель задержан сотрудниками Пограничной службы, а черепахи вместе с нарушителем переданы Ошскому региональному управлению Службы экологического и технического контроля. На Г.Б. наложен административный штраф в 20 тысяч сомов. Черепахи временно переданы в зоопарк частного предпринимателя в парке отдыха имени Навои города Оша», — говорится в сообщении.