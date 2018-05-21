В Техасе спасли огромного сома, подавившегося черепахой

В ролике, снятом на техасском озере Grapevine, оказалось сразу два пострадавших: пудовый сом и речная черепаха. Об этом сообщил RG Digital.

Даже не ясно, за кого переживать. С одной стороны, сом — как бы агрессор, пытавшийся проглотить мирно плывшую мимо черепаху, с другой — ее жесткий панцирь так глубоко застрял в усатой пасти, что незадачливая рыбина сама оказалась жертвой.

На помощь пришли отдыхавшие на воде местные жители. Вернее, измученный сом сам подплыл к ним и безропотно позволил вытащить себя на борт моторной лодки для спасения.

В итоге все остались живы.