01:05
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Агент 024

В Техасе спасли огромного сома, подавившегося черепахой

В ролике, снятом на техасском озере Grapevine, оказалось сразу два пострадавших: пудовый сом и речная черепаха. Об этом сообщил RG Digital.

Даже не ясно, за кого переживать. С одной стороны, сом — как бы агрессор, пытавшийся проглотить мирно плывшую мимо черепаху, с другой — ее жесткий панцирь так глубоко застрял в усатой пасти, что незадачливая рыбина сама оказалась жертвой.

На помощь пришли отдыхавшие на воде местные жители. Вернее, измученный сом сам подплыл к ним и безропотно позволил вытащить себя на борт моторной лодки для спасения.

В итоге все остались живы.
Ссылка:
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта
На выставку Микеланджело в Нью-Йорке пришел его тезка из черепашек-ниндзя
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел еще на 20 тыйынов
Валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
В США из-за аномальных холодов начался «игуанопад»
Чет элдик валюталардын коммерциялык банктардагы наркы
Валюталардын коммерциялык банктардагы бүгүнкү наркы
Өзбек валютасынын девальвациясы сомго таасир берген жок
Доллар бүгүн канча турат? Коммерциялык банктардагы валюта наркы
Доллардын коммерциялык банктардагы наркы
Популярные новости
Чиновники собрали ветеранам продуктовые пакеты, за&nbsp;которые стыдно Чиновники собрали ветеранам продуктовые пакеты, за которые стыдно
Безопасностью президента озаботился пользователь социальных сетей Безопасностью президента озаботился пользователь социальных сетей
Экс-председателя Совета по&nbsp;отбору судей обвиняют в&nbsp;захвате земли Экс-председателя Совета по отбору судей обвиняют в захвате земли
Недетские переговоры. В&nbsp;Сети набирает популярность ролик с&nbsp;необычным спором Недетские переговоры. В Сети набирает популярность ролик с необычным спором
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»