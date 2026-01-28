Минфин России предлагает легализовать в стране онлайн-казино. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что это предложение президенту Владимиру Путину направил глава ведомства Антон Силуанов.

Планируется, что такую деятельность обложат налогом в 30 процентов. Это может принести в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.

Напомним, онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры онлайн могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

Из письма следует, что Минфином предложено рассмотреть вопрос о снятии запрета на работу и организацию онлайн-казино при соблюдении некоторых условий. Среди них — определение распоряжением президента оператора организации по предложению правительства России, закрепление механизма приема ставок через Единый центр учета переводов ставок для онлайн-казино по аналогии с букмекерами.

В статье также говорится, что операторов онлайн-казино хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости.