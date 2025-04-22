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Происшествия

Нападение на замакима Шымкента: стало известно, кто стрелял в чиновника

В Шымкенте расследуют нападение на заместителя акима города Руслана Берденова. Об этом сообщает Orda.kz.

По предварительным данным следствия, в чиновника выстрелили пять раз. Полиция установила личность нападавшего, его задержали.

Orda.kz
Фото Orda.kz

Подозреваемого в совершении покушения на убийство Ернара Жиембая допрашивают.

СМИ со ссылкой на бывших одноклассников предполагаемого преступника сообщают, что в 11-м классе он учился в шымкентской школе № 50. Его семья якобы имела связи с правоохранительными органами — утверждается, что отец работал в прокуратуре.

В 2024 году Ернар Жиембай был назначен директором ТОО «Тұрғын үй Шымкент», которое занимается модернизацией многоквартирных домов в рамках государственных программ. В соцсетях он активно делился новостями о работе.

«С 1 июля меня назначили на должность директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент». Наша организация занимается капитальным ремонтом изношенного жилья в городе. Призываю всех развивать наш город вместе!» — писал Ернар Жиембай в своем Instagram летом прошлого года.

На этой должности он проработал менее года.

Мотивы нападавшего пока официально не озвучены. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте неизвестный три раза выстрелил в замакима города Руслана Берденова. Он был госпитализирован, ему проведена операция.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326908/
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