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Общество

По заданию мошенников? Целая серия поджогов прокатилась по регионам России

В регионах России совершают поджоги по заданию мошенников. Об этом сообщает ряд СМИ и Telegram-каналов.

По данным ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, за последние сутки в Московском регионе совершено более 10 поджогов и взрывов пиротехнических изделий по заданию мошенников. Сегодня банкомат загорелся в отделении «Сбера» в новосибирском Академгородке.

Больше десяти поджогов за последние три дня зарегистрировали в других регоинах России, многие задержанные говорят, что действовали по указанию неизвестных за вознаграждение.

С 20 декабря пять поджогов случились в Москве и Подмосковье: атаке подверглись два МФЦ, полицейская машина, отделения банка и Почты России.

По данным «Фонтанки», вечером 21 декабря в Колпино пенсионер поджег банкомат. В ходе допроса он признался, что причастен сразу к двум эпизодам поджога и одной попытке: в доме 34 по Тверской улице, в доме 37 по проспекту Ленина и в доме 7 по улице Тазаева.

Как пишет Telegram-канал Baza, в Красноярске девушка подожгла банк. Также отделение банка попытался поджечь мужчина в Ростове-на-Дону. В Твери неизвестный облил бензином и поджег припаркованный полицейский автомобиль, а в Тобольске сожгли снегоуборочную железнодорожную технику.

В Анапе женщина запустила фейерверк возле здания ОМВД и пыталась поджечь банкоматы. Ее задержали, сообщает ТАСС. Подозреваемая заявила, что действовала по указанию третьих лиц, которые инструктировали ее по телефону.

Кроме того, неизвестный забросал бутылками с зажигательной смесью отделение почты во Всеволожске.

В полиции заявили, что задержанные действовали по указанию мошенников, связавшихся с ними по телефону.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315004/
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