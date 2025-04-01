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Происшествия

Легализация контрабанды. Задержаны должностные лица ГНС

ГКНБ выявлена коррупционная схема по легализации товаров, ввозимых на территорию страны по поддельным товаросопроводительным документам в целях уклонения от уплаты соответствующих налоговых платежей.

Так, установлено, что недобросовестные субъекты предпринимательства так называемые «толкачи» в сговоре с должностными лицами Налоговой службы и Министерства транспорта организовали незаконный канал по легализации контрабандных товаров, ввозимых из стран – участниц ЕАЭС.

При этом, согласно полученным данным, преступная группа занималась импортом на территорию КР дорогостоящих экзотических фруктов (памела, манго, маракуя, голубика, апельсины) по поддельным документам в виде яблок и так далее, а также занижением объема товаров через приграничные пункты учета товаров ЕАЭС КПП «Ак-Тилек», расположенного в Чуйской области.

После чего в целях придания вида законности своим действиям совместно с должностными лицами Налоговой службы и Минтранса товары направлялись до точки выгрузки, где подделывались акты осмотра товара на предмет соответствия документам импорта.

Указанными действиями должностные лица государственных органов за денежное вознаграждение легализовывали контрабандный товар путем составления соответствующего акта осмотра подлинности товара.

28 марта 2025 года по результатам следственно-оперативных мероприятий должностные лица ГНС А.Т., К.А., Н.Б., А.А. и граждане КР А.Ч. (работник Минтранса), А.Б. задержаны, а также постановлением Октябрьского суда водворены в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324570/
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