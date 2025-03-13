«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке

Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Женщина-таксист приехала за клиентом в гостиницу «Достук». В салон сел пожилой мужчина. По ее словам, она отодвинула переднее кресло вперед, чтобы пассажиру было комфортно ехать на заднем сиденье.

Но мужчина открыл переднюю пассажирскую дверь и втиснулся в кресло, попутно двигая его назад. Когда женщина завела машину и начала движение, сиденье резко дернулось назад, после чего водитель сделала замечание пассажиру. Он в ответ заявил: это из-за того, что она резко нажала на педаль газа. Далее он посмотрел на водителя и спросил: если она хочет поругаться, то пусть лучше остановит авто, чтобы он вышел и начал на ходу открывать дверь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Далее со стороны пассажира посыпались обвинения в том, что водитель должна была открыть ему дверь и ей стоит поучиться, как обслуживать клиентов. Женщина остановила авто у гостиницы «Дамас», пассажир, выходя из салона, обматерил ее и сильно хлопнул дверью. Водитель вышла из авто и направилась за ним с включенной камерой телефона.

По словам таксиста, она вышла для того, чтобы выяснить причину оскорблений в ее адрес? Женщина отметила, что актер начал ее оскорблять и несколько раз ударил. Пострадавшая написала заявление в милицию.

Пассажиром оказался отечественный актер, артист театра и кино Кумондор Абылов. 24.kg он заявил, что женщина сама начала хамить вместо того, чтобы попросить его пересесть на заднее сиденье или самой отодвинуть переднее сиденье. Кроме того, по его словам, он не бил женщину, а защищался от ее нападения.