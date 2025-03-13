19:27
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Происшествия

«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке

Инцидент произошел в ночь на 10 марта. Женщина-таксист приехала за клиентом в гостиницу «Достук». В салон сел пожилой мужчина. По ее словам, она отодвинула переднее кресло вперед, чтобы пассажиру было комфортно ехать на заднем сиденье.

Но мужчина открыл переднюю пассажирскую дверь и втиснулся в кресло, попутно двигая его назад. Когда женщина завела машину и начала движение, сиденье резко дернулось назад, после чего водитель сделала замечание пассажиру. Он в ответ заявил: это из-за того, что она резко нажала на педаль газа. Далее он посмотрел на водителя и спросил: если она хочет поругаться, то пусть лучше остановит авто, чтобы он вышел и начал на ходу открывать дверь. 

Далее со стороны пассажира посыпались обвинения в том, что водитель должна была открыть ему дверь и ей стоит поучиться, как обслуживать клиентов. Женщина остановила авто у гостиницы «Дамас», пассажир, выходя из салона, обматерил ее и сильно хлопнул дверью. Водитель вышла из авто и направилась за ним с включенной камерой телефона.

По словам таксиста, она вышла для того, чтобы выяснить причину оскорблений в ее адрес? Женщина отметила, что актер начал ее оскорблять и несколько раз ударил. Пострадавшая написала заявление в милицию.

Пассажиром оказался отечественный актер, артист театра и кино Кумондор Абылов. 24.kg он заявил, что женщина сама начала хамить вместо того, чтобы попросить его пересесть на заднее сиденье или самой отодвинуть переднее сиденье. Кроме того, по его словам, он не бил женщину, а защищался от ее нападения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322732/
просмотров: 1301
Версия для печати
Материалы по теме
«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений
Экотакси на электромобилях запускают в аэропортах Кыргызстана
Медсправки 083 продавали. Цифровые решения помогут бороться с этим
Лицензирование легковых такси ввели в Кыргызстане
В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Дрифтовавшего на BMW в центре Каракола водителя оштрафовали на 40 тысяч сомов
Видео конфликта водителей автобусов в Бишкеке. Один из них хотел спустить колесо
Милиция задержала таксиста, устроившего конфликт с водителем автобуса
Милиция задержала водителя, сбившего и прокатившего на капоте патрульного
«Ты мой отец?» Конфликт между таксистом и водителем автобуса попал на видео
Популярные новости
Землетрясение силой 5&nbsp;баллов произошло в&nbsp;городе&nbsp;Ош Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
Азамата Марипова водворили в&nbsp;СИЗО за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
Погибший во&nbsp;время кок бору игрок выступал за&nbsp;Сокулук против команды из&nbsp;Оша Погибший во время кок бору игрок выступал за Сокулук против команды из Оша
В&nbsp;Токмаке ночью вор проник в&nbsp;кафе. Его нашли пьяным на&nbsp;диване с&nbsp;награбленным В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
19:19
Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказал...
18:59
Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе составил более $215 миллионов
18:44
В Кыргызстане число детей в фостерных семьях за год выросло на 15 процентов
18:31
«Ты должна была мне открыть дверь». Видео конфликта актера и таксистки в Бишкеке
18:30
14 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет