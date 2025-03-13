В Бишкеке милиция задержала девушку по подозрению в содействии проституции

Милиция Свердловского района Бишкека задержала подозреваемую в содействии проституции и разврату. Об этом сообщили в пресс-службе РУВД.

Отмечается, что выявили квартиру, где, «предположительно, женщина создавала условия для оказания интимных услуг девушками за денежное вознаграждение».

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по статье 160 (содействие проституции и разврату) УК КР, задержала и водворила гражданку 1997 года рождения в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.

В РУВД напомнили, что в 2024 году в Кодекс о правонарушениях внесли изменения, согласно которым занятие проституцией наказывается штрафом в размере 20 тысяч сомов для или арестом на срок от трех до семи суток.