13:17
USD 87.45
EUR 95.47
RUB 1.00
Происшествия

Женщина вышла на одиночный пикет к зданию мэрии города Ош

Жительница Кызыл-Кии Баткенской области Гулай Кулбаева вышла на одиночный пикет к зданию мэрии Оша. Об этом стало известно во время прямого эфира телеканала «ОшТВ».

Женщина заявила, что милиционеры южной столицы не расследуют убийство ее сына больше года и специально тянут время, чтобы не привлекать к ответственности виновного. По ее словам, следователи также игнорируют заключение экспертизы и не арестовывают подозреваемого. Обращения к городскому и генеральному прокурорам также не дали результата. В связи с этим Гулай Кулбаева вышла на акцию протеста и обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой посодействовать справедливому рассмотрению этого дела.

«29 сентября 2023 года моему сыну знакомый предложил съездить в Ош. Они приехали в город, и вечером, оказывается, он убил моего сына, положил его в машину и, чтобы скрыть следы преступления, поехал на дорогу Ош — Ноокат, где разбил авто, инициировав аварию. После похорон я изучила и поняла, что милиционеры объединили две аварии на разных участках в одно дело. Недавно вышло заключение экспертизы. Там говорится, что мой сын был на пассажирском сиденье, а его приятель за рулем авто», — рассказала она.

Женщина утверждает, что ее сын был уже мертв еще до предполагаемой аварии. Гулай Кулбаева объявила также голодовку, она намерена держать ее, пока не заключат под стражу подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322527/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В городе Ош уже вторую неделю ищут 17-летнюю Кумушай Тиланову
Дети обучаются на ферме для коров в одном из сел Ошской области
В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат
Певец Майрамбек Осмонов исполнил песню про мэра города Ош
«Забытый край». Мэр города Ош ужаснулся от состояния улиц в одном из МТУ
После замечания мэра в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия
ГКНБ задержал двух милиционеров в Таласской области
Китай построит в городе Ош мусоросжигающую электростанцию
Суд оштрафовал экс-начальника УМС мэрии города Ош на 1 миллион сомов
Драка девятиклассников в Бишкеке — милиция обратилась к родителям
Популярные новости
Азамата Марипова водворили в&nbsp;СИЗО за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
В&nbsp;Токмаке ночью вор проник в&nbsp;кафе. Его нашли пьяным на&nbsp;диване с&nbsp;награбленным В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
В&nbsp;Бишкеке задержаны молодые закладчики. Изъято 17&nbsp;свертков с&nbsp;наркотиками В Бишкеке задержаны молодые закладчики. Изъято 17 свертков с наркотиками
В&nbsp;милиции рассказали, что в&nbsp;парке имени Ататюрка дрались студенты. Все задержаны В милиции рассказали, что в парке имени Ататюрка дрались студенты. Все задержаны
Бизнес
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
Samsung со&nbsp;скидкой + аксессуары в&nbsp;подарок от&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; только в&nbsp;марте Samsung со скидкой + аксессуары в подарок от O!Store — только в марте
12 марта, среда
13:05
В Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за растрату В Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам...
13:04
Из США хотят депортировать студента — участника пропалестинских протестов
12:47
Фермеры смогут получать кредиты под контракты — Бакыт Торобаев
12:45
Женщина вышла на одиночный пикет к зданию мэрии города Ош
12:38
В Польше задержали украинку, осужденную в Казахстане за торговлю органами