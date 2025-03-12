Женщина вышла на одиночный пикет к зданию мэрии города Ош

Жительница Кызыл-Кии Баткенской области Гулай Кулбаева вышла на одиночный пикет к зданию мэрии Оша. Об этом стало известно во время прямого эфира телеканала «ОшТВ».

Женщина заявила, что милиционеры южной столицы не расследуют убийство ее сына больше года и специально тянут время, чтобы не привлекать к ответственности виновного. По ее словам, следователи также игнорируют заключение экспертизы и не арестовывают подозреваемого. Обращения к городскому и генеральному прокурорам также не дали результата. В связи с этим Гулай Кулбаева вышла на акцию протеста и обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой посодействовать справедливому рассмотрению этого дела.

«29 сентября 2023 года моему сыну знакомый предложил съездить в Ош. Они приехали в город, и вечером, оказывается, он убил моего сына, положил его в машину и, чтобы скрыть следы преступления, поехал на дорогу Ош — Ноокат, где разбил авто, инициировав аварию. После похорон я изучила и поняла, что милиционеры объединили две аварии на разных участках в одно дело. Недавно вышло заключение экспертизы. Там говорится, что мой сын был на пассажирском сиденье, а его приятель за рулем авто», — рассказала она.

Женщина утверждает, что ее сын был уже мертв еще до предполагаемой аварии. Гулай Кулбаева объявила также голодовку, она намерена держать ее, пока не заключат под стражу подозреваемого.