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Происшествия

ГКНБ вернул в госсобственность ряд социальных объектов в Ак-Суйском районе

Фото ГКНБ. Возвращенные на баланс государства объекты

Несколько социальных объектов в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области возвращены на баланс государства. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

Возвращены: 

  • земельный участок (0,7 гектара) с административным зданием (356 квадратных метров); 
  • здание котельной (944 квадратных метра);
  • здание лечебного центра (39 квадратных метров) с термальными водами в ущелье Ак-Суу.

По данным спецслужб, эти объекты уроженец села Ак-Суу приобрел незаконно, признал факты нарушения законодательства и добровольно передал их на баланс местных органов власти.

Кроме этого, сообщается о возвращении на баланс государства незаконно приватизированного земельного участка площадью 0,6 гектара, на котором ранее располагался детский сад.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322412/
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