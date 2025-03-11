ГКНБ вернул в госсобственность ряд социальных объектов в Ак-Суйском районе

Несколько социальных объектов в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области возвращены на баланс государства. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

Возвращены:

земельный участок (0,7 гектара) с административным зданием (356 квадратных метров);

здание котельной (944 квадратных метра);

здание лечебного центра (39 квадратных метров) с термальными водами в ущелье Ак-Суу.

По данным спецслужб, эти объекты уроженец села Ак-Суу приобрел незаконно, признал факты нарушения законодательства и добровольно передал их на баланс местных органов власти.

Кроме этого, сообщается о возвращении на баланс государства незаконно приватизированного земельного участка площадью 0,6 гектара, на котором ранее располагался детский сад.