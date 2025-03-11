Возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи земельных участков

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи земельных участков (безвозмездно повторно). Установлено, что государству причинен ущерб на 56,3 миллиона сомов.

В результате проверок выявлено, что должностные лица Новопавловского и Ат-Башинского айыл окмоту, а также регистрационных органов Сокулукского района в 2018–2022 годах в нарушение земельного законодательства повторно предоставило 38 гражданам земельные участки общей площадью 1,6 гектара для строительства жилья.

При этом законно ожидающие своей очереди на земельный участок граждане остались без него.

По указанному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 337 УК КР (злоупотребление должностным полномочием), ведется следствие.