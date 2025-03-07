Следователь вымогал $5 тысяч у коллеги-наркоборца. Его задержали

В Бишкеке задержан старший следователь УВД Первомайского района при получении взятки. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

Спецслужбы установили, что старший следователь УВД Первомайского района А.К.М. вымогал деньги за прекращение уголовного дела действующего сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека. В ГКНБ отметили, что фактического состава преступления и достаточных оснований для привлечения к уголовной ответственности наркоборца не было.

5 марта сотрудники ГКНБ и СВР МВД при получении $5 тысяч задержали милиционера в его кабинете. А.К.М. понесет максимально строгое наказание за коррупционные преступления без каких-либо послаблений.