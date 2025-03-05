В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»

Сотрудники УПСМ Бишкека проводят масштабный рейд «За рулем».

Накануне, 4 марта, на плацу управления Патрульной службы милиции состоялся милицейский развод, где у инспекторов проверили готовность к несению службы.

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Выехав с построения, правоохранители начали выявлять нарушения ПДД. Особое внимание уделялось нарушениям со стороны водителей скутеров и мопедов. Их останавливали и проверяли документы на технику. Если их не было, двухколесный транспорт отправляли на штрафстоянку.

Кроме того, штрафовали и водителей, оставивших свое авто на остановках. Они мешали движению общественного транспорта.

Как пояснили в УПСМ, рейд проводится для профилактики ДТП и нарушений Правил дорожного движения.