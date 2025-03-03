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Происшествия

На автодороге Каракол — Энильчек (перевал Чон-Ашуу) сошла снежная лавина

В Иссык-Кульской области на автодороге Каракол — Энильчек (перевал Чон-Ашуу) сегодня сошла снежная лавина. Движение автотранспорта временно приостановлено, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, сход снежной массы зафиксирован на 82-м километре дороги.

Сейчас специалисты дорожно-эксплуатационного предприятия № 11 ведут очистительные работы. Пострадавших нет.

По информации Минтранса, на перевале Чон-Ашуу наблюдается сильная метель, что усложняет дорожную обстановку.

Водителей, передвигающихся по горным участкам, просят быть предельно осторожными и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321536/
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