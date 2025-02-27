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Происшествия

Драка девятиклассников в Бишкеке — милиция обратилась к родителям

По факту драки девятиклассников в школе № 3 столицы с участниками конфликта и их родителями проведены разъяснительные беседы о недопустимости подобных ситуаций. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.  

Напомним, что 25 февраля в здании школы № 3 столицы произошла драка между двумя учениками девятого класса. Они подрались в коридоре школы, после чего одноклассники позвали учителя. В департаменте образования рассказали, что с учениками и их родителями были проведены беседы, а сам инцидент взят на особый контроль.

В УВД Октябрьского района тоже отреагировали на инцидент одноклассников, хотя никто из них не писал заявление.

«26 февраля в дежурную часть УВД Октябрьского района обратился инспектор по делам несовершеннолетних районного управления – старший лейтенант милиции Т.К. Он сообщил, что двое одноклассников школы № 3 подрались. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ УВД района. У школьников и их родителей были взяты объяснительные, с родителей — расписки об обязательстве надлежащего контроля за поведением детей», — рассказали в милиции.

Там напомнили, что воспитание детей — это одна из важнейших задач семьи и общества. Каждый ребенок формируется под влиянием окружающей среды, но главным примером для него остаются родители.

— Родители несут ответственность за воспитание своих детей и обязаны создавать условия для их физического, интеллектуального и нравственного развития;

— недопустимо оставлять детей без внимания, особенно в вечернее время;

— важно формировать у детей культуру общения, уважение к сверстникам и окружающим людям.

«Просим вас усилить контроль за времяпрепровождением ваших детей, их кругом общения и поведением как в школе, так и за ее пределами. Обращайте внимание на изменения в их настроении, интересах и поступках», — добавили правоохранители.

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Кроме того, милиция просит регулярно беседовать с детьми, объяснять им последствия агрессивного поведения и вовлеченности в конфликты. Если у вас возникают вопросы или вы замечаете тревожные признаки в поведении ребенка, не стесняйтесь обращаться за помощью к школьным педагогам, психологам или правоохранительным органам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321241/
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