17:42
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Происшествия

Обещал помочь открыть майнинговую ферму. Задержан экс-замминистра энергетики

При получении $20 тысяч задержан бывший первый заместитель министра энергетики КР Т.Э., сообщает пресс-служба МВД КР. 

Задержание провели накануне, 13 февраля, при получении части вымогаемой суммы. Установлено, что бывший чиновник потребовал от иностранной инвестиционной компании $220 тысяч за содействие в открытии майнинговой фермы, при этом подделал документы с подписью действующего министра энергетики. Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Т.Э. водворен в ИВС.

«22 июня 2022 года он был назначен первым заместителем министра энергетики КР, а 14 сентября 2022-го был освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

В данное время продолжается работа по установлению лиц среди бывших руководителей и работников Министерства энергетики, причастных к противоправным деяниям в энергетической отрасли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319995/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан еще один член партии «Социал-демократы»
Инвестиции, энергетика, строительство. О главных направлениях работы кабмина
В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
В селе Джал похитили подростка, избили его и отобрали телефон. Задержаны двое
Более 780 подстанций отремонтируют энергетики Чуйской области
Бишкекский милиционер задержан по подозрению в изнасиловании
Энергетическими проектами Кыргызстана заинтересовались 10 китайских компаний
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Популярные новости
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
По&nbsp;делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
В&nbsp;ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства &laquo;ЭлКат&raquo; В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Милиция с&nbsp;участием спецназа задержала мужчину за&nbsp;посты в&nbsp;Facebook Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
Бизнес
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
14 февраля, пятница
17:42
Мэрии Бишкека вернули участки, которыми пользовались незаконно Мэрии Бишкека вернули участки, которыми пользовались не...
17:25
Мошенники рассылают письма о налоговом долге. ГНС просит проверять информацию
17:20
В Минздраве Кыргызстана сменился первый заместитель министра
17:07
Мэрии Бишкека поручили найти деньги на установку видеокамер в школах и детсадах
17:01
В Канте начали строить госипотечный жилой комплекс