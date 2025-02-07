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Происшествия

В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия

В Чуйской области сотрудники милиции пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов, обнаружив крупный схрон и задержав подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Оперативная информация о незаконном обороте оружия на территории Чуйской области и Бишкека поступила в ГУВД 28 декабря 2024 года. По факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — К.Д., 1984 года рождения. При обыске по месту его жительства в селе Новопокровка Иссык-Атинского района обнаружен внушительный арсенал:

  • карабин «Сайга»;
  • ружье ТОЗ;
  • травматический пистолет;
  • двуствольное ружье;
  • 584 боевых патрона к автомату Калашникова;
  • 7 трассирующих патронов;
  • более 680 патронов калибра 5×6 миллиметров;
  • магазины к карабину «Сайга», затворы от оружия;
  • баллоны с CO2, порох, дробь, гильзы, патроны в гильзах, капсулы;
  • ножи, кастет, бинокль;
  • 8 мобильных телефонов.

Помимо этого, изъяты 2 магазина от карабина «Сайга», 2 затвора от оружия, 7 баллонов СО2, 8 банок пороха, литровая бутылка с дробью, 143 гильзы, 222 патрона в гильзах и 3 пачки капсул.

Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.

«В настоящее время ГУВД Чуйской области продолжает следственно-оперативные мероприятия по выявлению остальных лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319260/
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