В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия

В Чуйской области сотрудники милиции пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов, обнаружив крупный схрон и задержав подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.
Оперативная информация о незаконном обороте оружия на территории Чуйской области и Бишкека поступила в ГУВД 28 декабря 2024 года. По факту возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — К.Д., 1984 года рождения. При обыске по месту его жительства в селе Новопокровка Иссык-Атинского района обнаружен внушительный арсенал:
- карабин «Сайга»;
- ружье ТОЗ;
- травматический пистолет;
- двуствольное ружье;
- 584 боевых патрона к автомату Калашникова;
- 7 трассирующих патронов;
- более 680 патронов калибра 5×6 миллиметров;
- магазины к карабину «Сайга», затворы от оружия;
- баллоны с CO2, порох, дробь, гильзы, патроны в гильзах, капсулы;
- ножи, кастет, бинокль;
- 8 мобильных телефонов.
Помимо этого, изъяты 2 магазина от карабина «Сайга», 2 затвора от оружия, 7 баллонов СО2, 8 банок пороха, литровая бутылка с дробью, 143 гильзы, 222 патрона в гильзах и 3 пачки капсул.
Назначены необходимые судебно-правовые экспертизы.
«В настоящее время ГУВД Чуйской области продолжает следственно-оперативные мероприятия по выявлению остальных лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.