ГКНБ заставил риелтора вернуть дом женщине, которая продала его из-за мошенников

Спецслужбы помогли 66-летней бишкекчанке вернуть квартиру, которую она продала, доверившись мошенникам. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«Получены сведения о мошеннических действиях группы лиц, состоящей из числа иностранных граждан, которые, используя возможности искусственного интеллекта, а также различных хакерских программ, организовали устойчивую схему по завладению деньгами и недвижимым имуществом доверчивых людей. В ГКНБ обратилась 66-летняя Б.Ч.Б., которая стала жертвой этих мошенников», — говорится в сообщении.

Оказалось, что неизвестные позвонили ей и представились сотрудниками Национального банка, следователем МВД и сотрудником ГКНБ КР, которые по заранее спланированному сценарию завладели ее деньгами, а также под различными мошенническими действиями вынудили продать ее дом ниже рыночной стоимости. Вырученные деньги они требовали под предлогом задержания мошенников. В последний момент женщина обратилась в ГКНБ.

Пострадавшая показала номера телефонов мошенников, по визуальному осмотру установлено, что номера являются клонами, при осуществлении телефонного разговора с мошенниками последние торопили Б.Ч.Б. отправить деньги через службу такси. Идентификация голоса показала, что их речь и акцент не свойственны сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, выявлен особенный диалект речи украинского и русского языков.

«По результатам предупредительно-профилактических мероприятий по указанному факту представитель риелторской компании добровольно согласился вернуть приобретенную у пострадавшей квартиру», — отметили спецслужбы.

В ГКНБ добавили, что для достижения своих корыстных целей мошенники, используя возможности искусственного интеллекта, могут выдавать себя за близких родственников, сотрудников правоохранительных органов, первых лиц страны, руководителей государственных и муниципальных учреждений. Поэтому силовики призывают не поддаваться на уловки мошенников. При подозрительных звонках просят обращаться в органы ГКНБ.