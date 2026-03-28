Взяла $334 тысячи. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в районном Управлении внутренних дел.

По данным милиции, в УВД с заявлением обратился Ж.Ж. Он попросил принять меры в отношении А.И. По версии следствия, с ноября 2024 года по 2 января 2026 года она под предлогом помощи в покупке земельных участков в селе Байтик Чуйской области и квартир в Бишкеке завладела денежными средствами в размере $334 тысяч и скрылась.

Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую — А. И., 1990 года рождения. Ее доставили в следственную службу и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
