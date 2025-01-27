Наркотики на 1,5 миллиона сомов изъяли у мужчины в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали 24-летнего мужчину, у которого при обыске изъяли наркотики на 1,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

25 января в УВД Первомайского района поступила информация о том, что неизвестный мужчина продает в Бишкеке синтетические наркотики. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний А.А., которого задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. При обыске у него были изъяты 188 брикетов наркотиков общей стоимостью 1,5 миллиона сомов.

«Все вещества направлены в судебно-экспертную службу. Кроме того, установлено, что подозреваемый получал синтетические наркотики под названием «Альфа ПВП» через Telegram», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБНОН устанавливают других участников данного преступления. Следствие продолжается.